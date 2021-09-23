Обнаружен пропавший в Хабаровском крае самолет Ан-26

Спасатели обнаружили с воздуха пропавший в среду в Хабаровском крае самолет Ан-26, сообщило ГУ МЧС по региону.

Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. Ан-26 потерпел крушение, так как видны его обломки цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы.

«Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет», — отметил собеседник агентства.

Самолет Ан-26 в среду исчез с радаров и перестал выходить на связь примерно в 40 километрах от Хабаровска. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании «Летные проверки и системы».