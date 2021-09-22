Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»

Мать студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, на допросе сообщила, что ее сын был «идеальным ребенком».
«Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал», — рассказала Наталья Бекмансурова, отметив при этом, что у подростка не было психических отклонений.
Она также уточнила, что он никогда не пил спиртного и не курил, не проявлял агрессию к близким людям, не любил шумные места, практически все время находился дома, увлекался историей и оружием.
Женщина рассказала, что сын часто обсуждал тему покупки оружия с отцом, против чего тот не возражал. Последние три года молодой человек повторял, что по достижении 18 лет обязательно купит себе ружье, сама она была категорически против его покупки.
Бекмансурова сообщила, что у Тимура была девушка — одноклассница, но они расстались по неизвестной причине весной 2021 года. Что касается планов, то подросток всегда мечтал стать военным или работать в полиции.
20 сентября Бекмансуров открыл на территории Пермского государственного национального исследовательского университета стрельбу из легально купленного помпового ружья. Погибли шесть человек, 48 получили ранения. Студент был тяжело ранен при задержании.
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