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Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»

Источник:
Life
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мать студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, на допросе сообщила, что ее сын был «идеальным ребенком».

«Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал», — рассказала Наталья Бекмансурова, отметив при этом, что у подростка не было психических отклонений.

Она также уточнила, что он никогда не пил спиртного и не курил, не проявлял агрессию к близким людям, не любил шумные места, практически все время находился дома, увлекался историей и оружием.

Женщина рассказала, что сын часто обсуждал тему покупки оружия с отцом, против чего тот не возражал. Последние три года молодой человек повторял, что по достижении 18 лет обязательно купит себе ружье, сама она была категорически против его покупки.

Бекмансурова сообщила, что у Тимура была девушка — одноклассница, но они расстались по неизвестной причине весной 2021 года. Что касается планов, то подросток всегда мечтал стать военным или работать в полиции.

20 сентября Бекмансуров открыл на территории Пермского государственного национального исследовательского университета стрельбу из легально купленного помпового ружья. Погибли шесть человек, 48 получили ранения. Студент был тяжело ранен при задержании.

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