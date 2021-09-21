Выборы завершились: какой будет новая Госдума

Центризбирком подвел итоги выборов депутатов Госдумы, проходивших с 17 по 19 сентября. Победу предсказуемо одержала «Единая Россия». Как проголосовала страна и сколько партий будет в парламенте восьмого созыва?

Госдума состоит из 450 депутатов, срок их полномочий — пять лет. Выборы в нижнюю палату парламента проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса избирается по спискам партий, другая половина — по одномандатным округам.

Партией больше

«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия России по итогам обработки 100% протоколов. КПРФ — вторая с 18,93%, ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. Единороссы также взяли 199 мандатов из 225 на одномандатных округах.

Кроме «вечной тройки», в парламент пробились еще две партии — «Справедливая Россия — За правду», которая набрала 7,46%, и «Новые люди» — 5,32%. Остальные партии, участвовавшие в предвыборной гонке, не смогли преодолеть пятипроцентный электоральный барьер.

Таким образом, в Госдуме по сравнению с парламентом прошлого созыва станет на одну партию больше. В предыдущий раз списки более чем четырех партий проходили в нижнюю палату парламента в 1999 году.

Попадание партии «Новые люди» в Госдуму — неожиданность для экспертов. Эта политическая сила была создана весной 2020 года основателем Faberlic Алексеем Нечаевым. Кроме него, в федеральную часть списка новой думской партии вошла бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Политолог и генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает в своем Telegram-канале, что «Новые люди» создадут в Думе первую правую фракцию с 2003 года и смогут претендовать на получение 12-14 мандатов.

«Это голос разума в душной и репрессивной Госдуме, но в том то и дело, что пока — это лишь голос. Недовольные тем, что их подвинули, "старики" вряд ли пойдут на быстрый контакт с "новыми". Партии придется нахохлиться и пробивать свою повестку», — прогнозирует эксперт.

Что ждет «партию власти»

По всей видимости, «Единая Россия» снова получит конституционное большинство в Госдуме. По прогнозам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия может претендовать на 315 мандатов в Госдуме, их точное распределение станет известно позже. Сейчас от партии власти в нижней палате парламента — 343 человека.

Партия, получившая более половины мест в Госдуме, составляет парламентское большинство. Это дает ей возможность не только принимать федеральные законы без поддержки других фракций, но и фактически единолично определять состав руководящих органов нижней палаты и ее комитетов.

Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

При этом партия, получившая более 300 мандатов, формирует так называемое конституционное большинство. В этом случае она может самостоятельно, без учета остальных парламентских партий, принимать конституционные законы и некоторые поправки в конституцию, требующие две трети голосов депутатов.

«Сейчас многие функционеры партии власти сильно раздражены, полагая, что с оппозицией теперь нужно ввести себя жестче. Как минимум, нас ждет борьба за комитеты. Скорее всего, "Единая Россия" постарается сохранить в своих руках наиболее влиятельные», — прогнозирует Гращенков.

Коммунисты и остальные

Официальный результат КПРФ по сравнению с предыдущими выборами в 2016 году улучшился — они смогут претендовать примерно на 60 мандатов из 450, сейчас их фракция насчитывает 42 человека.

Самым «красным» российским регионом по итогам голосования стал Хабаровский край, где КПРФ набрала 26,61% голосов и опередила «Единую Россию». Партия власти также проиграла коммунистам в Ненецком автономном округе, Якутии, Коми и Ульяновской области. На прошлых выборах КПРФ уступила ЕР во всех субъектах.

Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

«КПРФ очень усилилась. Но сделала это не за счет своего ядерного электората, а за счет попутчиков — среди которых либералы и националисты. Сейчас партии предстоит решить конфликт в собственных рядах, между системными и радикалами, притихшими на момент выборов», — отмечает Гращенков.

ЛДПР ухудшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами в Госдуму почти в два раза — с 13,14% до 7,5%. «Справедливая Россия» по сравнению с выборами 2016 года осталась примерно на тех же позициях. Точное количество мандатов, которые получат обе партии в Госдуме, определится позднее.