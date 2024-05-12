Зюганов попросил взять Локтя на работу «кем угодно»

Бывший Новосибирска Анатолий Локоть не может найти работу, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов и попросил его взять «советником кого угодно».

«Ведь у нас много интересных людей. Я и к президенту обратился, и с премьером обсуждал. Локоть 10 лет отработал в Новосибирске. Такой опыт редко у кого есть. Знает всю региональную политику. И никак не можем. Возьмите советником кого угодно. Ведь во многих странах мира коалиционные правительства работают. Талантливые кадры надо привлекать сегодня к работе», – заявил Зюганов, выступая в Госдуме.

Локоть дважды избирался мэром Новосибирска, он подал в отставку в декабре 2023 года, хотя срок его полномочий истекал в сентябре 2024 года. Тогда он объяснял это переходом на новую работу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников тогда заявлял, что Локоть «получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач».