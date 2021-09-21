Выплаты россиянам станут автоматическими

Пенсии, единовременные выплаты и пособия россиянам с 2022 года станут выплачивать в автоматическом режиме, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что такая схема для граждан будет удобнее, поскольку не потребуется заниматься сбором документов. В частности, родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидание в очередях, подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что социальные выплаты и пособия, которые назначаются президентом и правительством, защитят от автоматического списания по долгам. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.