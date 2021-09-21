Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно

Действующим пенсионерам помогать поздно, необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию полагаться на самостоятельно сформированный в течение жизни капитал, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — как раз эту трансформацию начать», — сказал представитель регулятора.

Шевцов отметил, что такие изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через настройку самих пенсионных институтов. При этом сейчас в стране есть много вариантов для граждан сделать и самостоятельные накопления.

По словам чиновника, это могут быть пенсионные фонды, страховые компании или банальная покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду. Кроме этого, поддержкой на пенсии может быть пассивный доход от акций и облигаций.

«Этот пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов в развитых странах, и рынок капитала является источником благосостояния не только для мажоритарных, но и миноритарных акционеров», — напомнил зампред Центробанка.