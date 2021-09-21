Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно

Действующим пенсионерам помогать поздно, необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию полагаться на самостоятельно сформированный в течение жизни капитал, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
«Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — как раз эту трансформацию начать», — сказал представитель регулятора.
Шевцов отметил, что такие изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через настройку самих пенсионных институтов. При этом сейчас в стране есть много вариантов для граждан сделать и самостоятельные накопления.
По словам чиновника, это могут быть пенсионные фонды, страховые компании или банальная покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду. Кроме этого, поддержкой на пенсии может быть пассивный доход от акций и облигаций.
«Этот пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов в развитых странах, и рынок капитала является источником благосостояния не только для мажоритарных, но и миноритарных акционеров», — напомнил зампред Центробанка.
DanilonЯ голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?
UynachalnicaНу что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!
Pavel L.Всем голосовавшим за едро на выборах жгучий пламенный привет!!! Это только цветочки, ягодки будут впереди!...
Иркут 69Рекомендуют. Но настоятельно 👆А вообще, по подсчётам независимых наблюдателей, более 2 млн. голосов в...