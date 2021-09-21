Томские ученые выяснили, что ускоряет таяние льдов в Арктике

Томские ученые исследуют феномен появления в Арктике экосистем с высокой биологической продуктивностью. Выяснилось, что после поселения кустарников почва становится теплее и суше, а глубина залегания вечной мерзлоты увеличивается в три-четыре раза, сообщила пресс-служба ТГУ.

«На юге тундры в ЯНАО наблюдается экспансия кустарников, в первую очередь, ольхи. В естественных условиях заселение кустарников происходит в месте вспучивания грунта, когда возникшее при замерзании почвы давление приводит к разрыву подстилки и выдавливанию на поверхность суглинка. На таких "медальонах" хорошо приживаются семена ольхи», – рассказал руководитель проекта Сергей Лойко.

Под ольхой стелется карликовая береза, а также разные виды трав, в том числе нетипичных для этой местности. Зимой кустарники удерживают снег, который, как покрывало, отепляет почву.

Данные с термодатчиков показали, что разница температур на участках с растительностью и без нее достигает 10-15 градусов. То есть глубина оттаивания мерзлоты возрастает в три-четыре раза.

«Потепление климата способствует захвату тундры кустарниками. Очевидно, что запускается активный биологический круговорот, корни растений вытягивают из оттаявшей мерзлоты элементы, которые им необходимы для роста. Какие именно изменения происходит в почве, покажет геохимический анализ ее образцов», – пояснил Лойко.

Ученые планируют оценить потенциал дальнейшего распространения кустарников и подсчитать площадь, которую они уже захватили. Новые знания могут стать основой для создания технологий природообустройства в Арктике.