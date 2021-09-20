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Верховный суд наказал дачницу за куриц на участке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Волгограда, оштрафованная за разведение кур на дачном участке, дошла до Верховного суда, который подтвердил ее неправоту — гражданам нельзя держать живность на землях, предназначенных для садоводства.

Женщина из Волгограда обратилась в Верховный суд после того, как местная инспекция по охране земель обнаружила на ее участке курятник, а земли были предназначены для садоводства. Использование земли не по назначению чиновники посчитали административным правонарушением, излагает «Российская газета» материалы дела.

Верховный суд не поддержал гражданку и оставил штраф в 10 тысяч рублей. Наказание в таких случаях в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка. Минимальная сумма штрафа при этом составляет 10 тысяч рублей.

«Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», — прокомментировала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Тема: Правила жизни
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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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