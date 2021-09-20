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Роскомнадзор ужесточит слежку за пользователями в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая система «Окулус» будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах, ее главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустит в 2022 году.

«Окулус» будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на документацию, размещенную на сайте Госзакупок.

Сейчас поиск нарушений в изображениях и видео происходит вручную. Искусственный интеллект ускорит этот процесс. В зону мониторинга системы «Окулус» войдут, в частности, материалы Facebook.

Разработка задания для «Окулуса» обойдется в 15 миллионов рублей. Создание системы в итоге может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, а ее внедрение — миллиарды, считает совладелец компании «Ленит-Терком» Владимир Уфнаровский.

Исполнительный директор Artezio Павел Адылин полагает, что реализовать подобный проект будет проблематично. По его словам, если видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, то скорость доступа в интернет существенно замедлится.

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