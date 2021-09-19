НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Климатолог предупредил о морозной зиме в России

Источник:
Ura.ru
265 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Предстоящая зима на территории России ожидается холодной из-за влияния антициклонов, считает начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

В этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона, сказал климатолог в беседе с Ura.ru.

«Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала», — уточнил Терешонок.

По его словам, Сибирь окажется под воздействием монгольского и сибирского антициклонов, а в Якутии будет привычная для этого региона погода.

Еще по теме
Мокрый снег пообещали новосибирцам
Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске
Теплые и дождливые выходные ожидаются в Забайкальском крае
Дожди вернутся в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мокрый снег пообещали новосибирцам
Секретарь избирательной комиссии умерла в Бурятии
Пять человек пострадали в ДТП под Иркутском
Спрос на услуги ремонта существенно вырос в Новосибирске
Самое популярное
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину
Обсуждение (0)
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"При этом особо внимательные пользователи..." - поторопились особо внимательные, сейчас Дима Песков все...

Anatoliy5412

"...который появится в армии в 2023 году..." Во когда появится, тогда и гоп говорить надо

Danilon

Ну прокололись, бывает. Чего, такого раньше не было ? Заранее заготовили видеороликов. Эти выборы вообще...

Fazar

Обратно покупает голоса ни днем раньше ни днем позже.
Sibnet.Ru