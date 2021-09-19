Климатолог предупредил о морозной зиме в России

Предстоящая зима на территории России ожидается холодной из-за влияния антициклонов, считает начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

В этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона, сказал климатолог в беседе с Ura.ru.

«Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала», — уточнил Терешонок.

По его словам, Сибирь окажется под воздействием монгольского и сибирского антициклонов, а в Якутии будет привычная для этого региона погода.