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Натуральный кофе вырастили в пробирке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Натуральный кофе впервые удалось вырастить в лаборатории, эксперимент удалось завершить команде ученых из Центра технических исследований Финляндии.

Исследователи культивировали нужные растительные клетки, поместив их в питательный раствор. После получения биомассы ее высушили и обжарили. Тестирование показало, что по запаху и вкусу полученная гуща не отличается от обычного кофе.

Более того, в процесс производства можно легко изменить характеристики будущего продукта — например, сделать кофе крепче или ароматнее, пишет журнал Fast Company. Кроме этого, клетки растений растут свободно, поэтому производство такого кофе довольно легко масштабировать.

Авторы открытия отмечают, что традиционное производство кофе связано с различными проблемами, так как растущий спрос вынуждает производителей открывать новые плантации, что негативно влияет на природу. Альтернативный метод позволит эти проблемы решить.

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