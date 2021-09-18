Натуральный кофе вырастили в пробирке

Натуральный кофе впервые удалось вырастить в лаборатории, эксперимент удалось завершить команде ученых из Центра технических исследований Финляндии.

Исследователи культивировали нужные растительные клетки, поместив их в питательный раствор. После получения биомассы ее высушили и обжарили. Тестирование показало, что по запаху и вкусу полученная гуща не отличается от обычного кофе.

Более того, в процесс производства можно легко изменить характеристики будущего продукта — например, сделать кофе крепче или ароматнее, пишет журнал Fast Company. Кроме этого, клетки растений растут свободно, поэтому производство такого кофе довольно легко масштабировать.

Авторы открытия отмечают, что традиционное производство кофе связано с различными проблемами, так как растущий спрос вынуждает производителей открывать новые плантации, что негативно влияет на природу. Альтернативный метод позволит эти проблемы решить.