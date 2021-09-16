Десятки человек в окружении Путина заболели COVID

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели коронавирусом «не один, не два», а несколько десятков человек.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент отметил, что «это не один, не два, а несколько десятков человек». «Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сказал Путин и извинился за то, что не имеет возможности присутствовать на мероприятии очно.

Российский лидер с сожалением отметил, что не может «руку пожать, обнять» каждого из участников саммита ОДКБ. «Но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией», — подчеркнул он, поблагодарив лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.