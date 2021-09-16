НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Десятки человек в окружении Путина заболели COVID

Источник:
ТАСС
546 8
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели коронавирусом «не один, не два», а несколько десятков человек.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент отметил, что «это не один, не два, а несколько десятков человек». «Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сказал Путин и извинился за то, что не имеет возможности присутствовать на мероприятии очно.

Российский лидер с сожалением отметил, что не может «руку пожать, обнять» каждого из участников саммита ОДКБ. «Но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией», — подчеркнул он, поблагодарив лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

Еще по теме
Кремль отверг возможность нового локдауна
Определились первые победители «прививочной» лотереи
Путин подтвердил тесный контакт с инфицированным чиновником
Томские рестораны снова будут работать по ночам
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Супруги получили срок за смерть детей на пожаре
Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии
Сына бывшего вице-мэра Барнаула заключили под стражу
Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Зеленский поставил условие для встречи с Путиным
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об...

Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...

Nik3316

Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)

ychuxa

збс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...
Sibnet.Ru