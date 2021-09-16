Семьям погибших в катастрофе L-410 перечислили 4 миллиона

Власти Иркутской области перечислили 4 миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе L-410, сообщила пресс-служба региональной администрации.

По данным администрации области, 4 миллиона рублей выделили из резервного фонда региона. Ранее сообщалось, что родные пострадавших тоже получат деньги.

Самолет L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали.