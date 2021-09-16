НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Семьям погибших в катастрофе L-410 перечислили 4 миллиона

Источник:
Sibnet.ru
86 0
Фото: © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Власти Иркутской области перечислили 4 миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе L-410, сообщила пресс-служба региональной администрации.

По данным администрации области, 4 миллиона рублей выделили из резервного фонда региона. Ранее сообщалось, что родные пострадавших тоже получат деньги.

Самолет L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали.

Еще по теме
Пропавшую в Новосибирске девочку нашли
Девятилетняя девочка пропала в Новосибирске
Авиакомпании «Сила» запретили летать по ночам после катастрофы L-410
Число госпитализированных после катастрофы L-410 увеличилось
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Летучая мышь залетела в новосибирский детсад
Семьям погибших в катастрофе L-410 перечислили 4 миллиона
Суд оправдал красноярца по делу о «воре в законе»
Приговор по делу об убийстве у завода Чкалова вынесли в Новосибирске
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин позвал граждан России на выборы
Кремль отверг возможность нового локдауна
Эксперт перечислила главные угрозы для рубля
Скорострельную САУ разработают в России на базе «Арматы»
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
22
Путин ушел на самоизоляцию
21
Путин допустил уход на карантин
Sibnet.Ru