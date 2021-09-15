Россия остановила работу над сверхтяжелой лунной ракетой

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

В декабре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен для использования более прорывных технологий — метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты.

Баранов в разговоре с РИА Новости уточнил работы прекращены на стадии технического проектирования. Ранее предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года.

В то же время Баранов не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет «Роскосмос». При этом, отметил он, предприятие совместно с госкорпорацией «ведет работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса».

Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального — все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели), и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель).