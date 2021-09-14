Российские военные получили «президентские» выплаты

Все российские военнослужащие получили единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Выплаты завершены, о чем докладываю», — сказал Шойгу во вторник на совещании президента РФ с правительством и руководством партии «Единая Россия». Он уточнил, что выплаты пенсионерам Вооруженных сил составили 10 тысяч рублей.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, в целом расходы бюджета на разовые дополнительные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей и военным по 15 тысяч рублей составят около 500 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все военнослужащие вне зависимости от должностей и званий получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Выплату также было предложено распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.