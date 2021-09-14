Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не стала участвовать во встрече с президентом России Владимиром Путиным после Игр в Токио.
Мероприятие в Кремле подразумевало бы отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе, а участие в них было важно для подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона, объяснила Ласицкене в интервью ТАСС.
«Мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков. Все все понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд», — рассказала спортсменка.
Ласицкене, завоевавшая в Токио золотую медаль, 8 сентября победила в финале Бриллиантовой лиги. Через четыре дня россиянка первенствовала на турнире в Берлине.
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