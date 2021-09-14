НАВЕРХ

Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
373 5
Фото: © Telegram-канал ОКР

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не стала участвовать во встрече с президентом России Владимиром Путиным после Игр в Токио.

Мероприятие в Кремле подразумевало бы отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе, а участие в них было важно для подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона, объяснила Ласицкене в интервью ТАСС.

«Мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков. Все все понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд», — рассказала спортсменка.

Ласицкене, завоевавшая в Токио золотую медаль, 8 сентября победила в финале Бриллиантовой лиги. Через четыре дня россиянка первенствовала на турнире в Берлине.

Еще по теме
Даниил Медведев впервые выиграл US Open
Турнир по силовому экстриму пройдет на Дне города в Омске
Российские призеры ОИ получат автомобили BMW
Бежать против ветра: 21 километр по центру Новосибирска
смотреть все
Спорт #Летние виды #Олимпиада 2020
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Путин высказался о несправедливом судействе на Олимпиаде
12.09.2021 20:52
info.sibnet.ru
Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибуны кота
12.09.2021 18:48
info.sibnet.ru
Олимпийские медали украли из дома теннисистки Елены Весниной
12.09.2021 13:58
info.sibnet.ru
Чемпионка ОИ пожаловалась на длинный карантин перед встречей с Путиным
10.09.2021 17:27
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин ушел на самоизоляцию
Интернет и мобильную связь заблокируют во время ЧС
Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму
Мошенники стали подменять номера телефонов
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

olegdark229

Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!

Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

Drronum

Потянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.

RS1981

Незалежность по украински.... она такая.....
Sibnet.Ru