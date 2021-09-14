НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Инфекционист рассказал о новой волне коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
376 1
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Новая волна коронавируса не будет меньше предыдущей, возможно сочетание с другими респираторными инфекциями, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В начале сентября, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заболеваемость пошла на спад. Ученые предполагают, что следующая волна заболеваемости начнется осенью.

«Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же Дельта-штамм, возможно, Дельта-плюс, который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста. Возможно сочетание с другими респираторными инфекциями, которых осенью традиционно больше», — сказал Поздняков.

По его словам, хотя в «ковидную» эпоху заболеваемость другими ОРВИ снизилась, так как люди стали соблюдать простейшие гигиенические требования, но, возможны заболевания сразу несколькими инфекциями.  

«Тяжесть будет не меньшей, чем летом, такое же разнообразие поражений органов и систем – не только легкие, но и тромбозы, поражение почек, нервной системы и так далее. Будет больше заболевших детей, так как начался учебный год, работают школы и детские сады. Будут болеть вакцинированные, но легче, чем не иммунные пациенты, без тяжести и, как следствие, без госпитализаций», — отметил эксперт.

Тема: Коронакризис
Путин допустил уход на карантин
Турция ужесточила правила въезда россиян
Назван самый опасный штамм коронавируса
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель в Иркутске погиб, скрываясь от полиции. ВИДЕО
Компания Дерипаски предложила решение с аэропортом в Шерегеше
Томские рестораны снова будут работать по ночам
Губернатор Забайкальского края не дождался маршрутки
Самое популярное
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Эксклюзивное видео из шоу «Игра» появилось в Сети до премьеры на ТНТ
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
Финальный сезон «Люцифера» выходит на Netflix
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин принял Асада в Кремле
США объяснили нежелание воевать с Россией
Мошенники стали подменять номера телефонов
«Семерка» оказалась самым распространенным авто в России
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
18
Единороссы предложили ужесточить наказание для педофилов
Sibnet.Ru