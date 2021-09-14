Инфекционист рассказал о новой волне коронавируса

Новая волна коронавируса не будет меньше предыдущей, возможно сочетание с другими респираторными инфекциями, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В начале сентября, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заболеваемость пошла на спад. Ученые предполагают, что следующая волна заболеваемости начнется осенью.

«Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же Дельта-штамм, возможно, Дельта-плюс, который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста. Возможно сочетание с другими респираторными инфекциями, которых осенью традиционно больше», — сказал Поздняков.

По его словам, хотя в «ковидную» эпоху заболеваемость другими ОРВИ снизилась, так как люди стали соблюдать простейшие гигиенические требования, но, возможны заболевания сразу несколькими инфекциями.

«Тяжесть будет не меньшей, чем летом, такое же разнообразие поражений органов и систем – не только легкие, но и тромбозы, поражение почек, нервной системы и так далее. Будет больше заболевших детей, так как начался учебный год, работают школы и детские сады. Будут болеть вакцинированные, но легче, чем не иммунные пациенты, без тяжести и, как следствие, без госпитализаций», — отметил эксперт.