НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Газ взорвался в жилом доме Липецкой области

Источник:
Sibnet.ru
118 0
Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области

Взрыв бытового газа в жилом двухэтажном доме произошел в городе Елец Липецкой области, сообщает пресс-служба МЧС. В результате два человека погибли, еще шесть пострадали.

Инцидент произошел ночью, спасатели сразу обнаружили под завалами тела двух погибших — женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. Сейчас под завалами находится мужчина, поисковые работы продолжаются.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. В частности, в больнице находится девочка 2012 года, она в сознании, у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Известно, что дом 1970 года постройки, в нем два подъезда и 16 квартир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Еще по теме
Тайну «молочной» реки раскрыли в Бурятии
Медведь в Кузбассе задрал грибника
Енисей загрязнили нефтепродуктами
Аварийная сигнализация сработала на МКС
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили в горах Алтая
Арбузы без косточек будет выращивать фермер в Бурятии
Поединок россиянина Беспутина с мексиканцем состоится в Красноярске
Сибирский фестиваль бега пройдет в Новосибирске
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (0)
Картина дня
Газ взорвался в жилом доме Липецкой области
Путин раскритиковал отмену лимита на футбольных легионеров
Центробанк снова повысил ключевую ставку
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
32
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
18
«Единая Россия» инициирует отмену техосмотра для личных авто
Sibnet.Ru