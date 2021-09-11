Газ взорвался в жилом доме Липецкой области

Взрыв бытового газа в жилом двухэтажном доме произошел в городе Елец Липецкой области, сообщает пресс-служба МЧС. В результате два человека погибли, еще шесть пострадали.

Инцидент произошел ночью, спасатели сразу обнаружили под завалами тела двух погибших — женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. Сейчас под завалами находится мужчина, поисковые работы продолжаются.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. В частности, в больнице находится девочка 2012 года, она в сознании, у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Известно, что дом 1970 года постройки, в нем два подъезда и 16 квартир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».