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Документальный фильм о легендах бокса покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Документальный фильм «Короли» о четырех боксерах, имена которых стали великими в истории спорта. Картина выйдет на Первом 12 сентября, сообщила пресс-служба канала.

В фильме речь пойдет о четырех боксерах — это Шугар Рэй Леонард, Роберто Дюран, Томас Хирнс и Марвин Хаглер.

Шугар Рэй Леонард — обаятельный, успешный и необычайно талантливый – его называли новым Али и любимцем американцев. Он стал олицетворением эпохи Рейгана.

Роберто Дюран по прозвищу «Каменные кулаки» — родился в бедной семье в Панаме, школу бокса проходил в уличных драках. Он стал символом надежды и гордости за всю Латинскую Америку во время возрастания политического напряжения между Панамой и США.

Томас Хирнс, прозванный «Наемным убийцей» — происхожденец низших слоев Детройта. Он стал миротворцем для жителей города во время обострения расовых конфликтов.

«Изумительный» Марвин Хаглер — известен как боксер-трудяга, оказавшийся на вершине благодаря усердным тренировкам, целеустремленности и готовности жертвовать собой во имя результата.

Документальный фильм «Короли» покажут 12 сентября в 23.00 на Первом канале.

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Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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