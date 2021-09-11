Документальный фильм о легендах бокса покажут на Первом канале

Документальный фильм «Короли» о четырех боксерах, имена которых стали великими в истории спорта. Картина выйдет на Первом 12 сентября, сообщила пресс-служба канала.

В фильме речь пойдет о четырех боксерах — это Шугар Рэй Леонард, Роберто Дюран, Томас Хирнс и Марвин Хаглер.

Шугар Рэй Леонард — обаятельный, успешный и необычайно талантливый – его называли новым Али и любимцем американцев. Он стал олицетворением эпохи Рейгана.

Роберто Дюран по прозвищу «Каменные кулаки» — родился в бедной семье в Панаме, школу бокса проходил в уличных драках. Он стал символом надежды и гордости за всю Латинскую Америку во время возрастания политического напряжения между Панамой и США.

Томас Хирнс, прозванный «Наемным убийцей» — происхожденец низших слоев Детройта. Он стал миротворцем для жителей города во время обострения расовых конфликтов.

«Изумительный» Марвин Хаглер — известен как боксер-трудяга, оказавшийся на вершине благодаря усердным тренировкам, целеустремленности и готовности жертвовать собой во имя результата.

Документальный фильм «Короли» покажут 12 сентября в 23.00 на Первом канале.