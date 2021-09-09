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Президент присвоит 12 городам звания «Город трудовой доблести»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России — крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», — цитирует ТАСС слова главы государства. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, добавил он.

Звание «Город трудовой доблести» получат Кемерово, Чита, Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое и Дзержинск.

По словам президента, список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», — сказал Путин.

Президент остановился на заслугах жителей этих населенных пунктов. Так в Чите принимали эвакуированных специалистов, ученых из разных городов страны. И уже в августе 1941 года открыли институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены, а год спустя запустили производство важнейших лекарственных препаратов.

«Столица Кузбасса, Кемерово, за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции, и сейчас является одним из индустриальных центров России», — пояснил Путин.

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