Президент присвоит 12 городам звания «Город трудовой доблести»

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России — крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», — цитирует ТАСС слова главы государства. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, добавил он.

Звание «Город трудовой доблести» получат Кемерово, Чита, Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое и Дзержинск.

По словам президента, список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», — сказал Путин.

Президент остановился на заслугах жителей этих населенных пунктов. Так в Чите принимали эвакуированных специалистов, ученых из разных городов страны. И уже в августе 1941 года открыли институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены, а год спустя запустили производство важнейших лекарственных препаратов.

«Столица Кузбасса, Кемерово, за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции, и сейчас является одним из индустриальных центров России», — пояснил Путин.