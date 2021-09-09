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Китайцы указали на «приставленный к горлу Европу кинжал России»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

НАТО опасается российского Калининграда, потому что он представляет собой «нож, приставленный к горлу Европы», пишет китайский портал Sina.

Если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он «зажат» между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса, приводит РИА Новости выдержки из материала.

Модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны.

Отдельное внимание уделяется размещенному в Калининграде комплексу «Искандер», который вызывает сильное беспокойство НАТО. Китайское издание напомнило о ЗРК С-400 «Триумф», которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе.

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