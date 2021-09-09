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Число погибших при взрыве дома в Ногинске достигло пяти человек

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС по Московский области

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

«Под завалами обнаружено тело пятого погибшего», — сказали ТАСС в подмосковном главке МЧС. Спасатели уточнили, что нашли тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек.

Взрыв газа в доме произошел в среду, 8 сентября. В результате обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж.

Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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