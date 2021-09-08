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Кабину МС-21 впервые показали изнутри

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорации «Иркут»

Госкорпорация Ростех впервые показала, как выглядит изнутри кабина среднемагистрального лайнера МС-21.

3D-модель реальной кабины лайнера составили в рамках совместного проекта Ростех и Life. На ней можно увидеть основные детали устройства кабины и прочитать информацию о них.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. Уже через год первый МС-21-300 начнет регулярные полеты, а в 2023 году его запустят в крупносерийное производство.

В первую очередь машины получат российские авиакомпании, еще до начала серийного производства заказано 175 самолетов.

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Технологии #Техника #Транспорт и дороги
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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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