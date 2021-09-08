Кабину МС-21 впервые показали изнутри

Госкорпорация Ростех впервые показала, как выглядит изнутри кабина среднемагистрального лайнера МС-21.

3D-модель реальной кабины лайнера составили в рамках совместного проекта Ростех и Life. На ней можно увидеть основные детали устройства кабины и прочитать информацию о них.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. Уже через год первый МС-21-300 начнет регулярные полеты, а в 2023 году его запустят в крупносерийное производство.

В первую очередь машины получат российские авиакомпании, еще до начала серийного производства заказано 175 самолетов.