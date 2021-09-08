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Похолодание с грозами придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Похолодание с дождями, грозами и усилением ветра придет в Новосибирск в четверг, сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«9 сентября на территории города Новосибирска в дневные часы ожидается ветер 8-13 метров в секунду,  местами порывы до 18 метров в секунду, местами небольшой дождь», – говорится в сообщении.

В ночь на четверг будет 10-12 градусов, днем – 12-14 градусов. В пятницу ночью ожидается 6-8 градусов, в пригороде – до 3 градусов. Днем потеплеет до 16-18 градусов, в дневные часы осадков не ожидается.

В субботу утром и днем снова вероятны дожди и порывистый ветер. Ночью будет 10-12, днем – 14-16 градусов.

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Жизнь #Гео
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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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