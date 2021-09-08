Похолодание с грозами придет в Новосибирск

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Похолодание с дождями, грозами и усилением ветра придет в
Новосибирск в четверг, сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на
Западно-Сибирский Гидрометцентр.
«9 сентября на территории города Новосибирска в дневные часы
ожидается ветер 8-13 метров в секунду,
местами порывы до 18 метров в секунду, местами небольшой дождь», –
говорится в сообщении.
В ночь на четверг будет 10-12 градусов, днем – 12-14
градусов. В пятницу ночью ожидается 6-8 градусов, в пригороде – до 3 градусов. Днем
потеплеет до 16-18 градусов, в дневные часы осадков не ожидается.
В субботу утром и днем снова вероятны дожди и порывистый
ветер. Ночью будет 10-12, днем – 14-16 градусов.