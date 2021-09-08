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Пластиковые пакеты оказались экологичнее бумажных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты бельгийской мониторинговой организации Test Aсhats измерили воздействие на окружающую среду несколько видов различных пакетов. Обычный пакет из супермаркета при условии переработки оказался экологичнее бумажного и тканевого.

Специалисты оценили, сколько ресурсов уходит на изготовление и переработку пакета, и какой углеродный след оставляет процесс его производства и утилизации. Учитывались также использование типографской краски для надписей, выбросы, связанные с транспортировкой в места продажи и другие факторы. Эксперты изучили «жизненный цикл» 96 пакетов. Данные исследования коллег приводит Роскачество.

Исследование проводилось с расчетом, что все пакеты будут переработаны. Специалисты не учитывали ущерб мировому океану, в котором заканчивается жизненный цикл огромного числа пластиковых пакетов. Пластик занимает более 80% среди всех загрязнителей океана.

«Если отбросить вероятный ущерб от не сданных на переработку и попавших в океан пакетов, то по затраченным ресурсам и количеству углеродного следа самым компромиссным вариантом становится многоразовый пластиковый пакет, в идеале – созданный из вторсырья», – говорится в сообщении.

Фото: © Роскачество

Если нет возможности выбрать такой, то обычный тонкий пакет из пластика также подойдет. Бумажные и тканевые сумки на деле оказались экологичны только при условии их многократного использования. В остальном они требуют слишком много ресурсов для производства.

Например, на производство одного бумажного пакета затрачивается столько же электроэнергии, сколько нужно на три-четыре пластиковых. На производство бумажного пакета нужно в 17 раз больше воды, чем на производство пластикового.

Результаты исследования бельгийских специалистов показали: чтобы польза от многоразового пластикового пакета из переработанных материалов была сопоставима с ущербом природе, его нужно использовать один-два раза и сдать на переработку. Для обычного пластикового пакета нужно два-три использования и переработка.

Пакет из бумаги нужно использовать не менее восьми раз. Хлопковые сумки – более ста раз. Дороже всех для природы обходится сумка-тележка: чтобы оправдать свое существование, она должна использоваться 709 раз.

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Жизнь #Гео #Потребитель
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