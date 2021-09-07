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Льготную ипотеку предложили давать только раз в жизни

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России — один раз в жизни на одного заемщика. Это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены, считает аудитор палаты Наталья Трунова.

Сейчас один раз россияне могут взять дальневосточную и сельскую ипотеку, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. При этом количество раз для оформления льготной ипотеки под 7% процентов и семейной ипотеки под 6% процентов не ограничено.

«Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом», — рассказала Трунова в интервью РИА Новости.

При этом она уточнила, что мера предлагается без привязки к месту жительства, поскольку «людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения».

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля повысили ставку по программе до 7% и установили единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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