НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Строительство «Северного потока» завершится в ближайшие дни

Источник:
ТАСС
626 4
Фото: © Nord Stream AG

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится уже в ближайшие дни, заявил глава участвующей в проекте австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — сказал Зеле в интервью ТАСС.

Он также выразил уверенность, что первые поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся уже в этом году. «Я слышал от [главы "Газпрома"] Алексея Миллера, что в этом году газ пойдет по этому трубопроводу», — добавил Зеле.

Он уточнил, что сроки начала поставок будут зависеть от времени завершения сертификации «Северного потока — 2».

По словам Зеле, залогом того, что проект будет реализован уже в ближайшее время, стало достижение сделки между Германией и США.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, соединяя Россию и Германию. По нему «Газпром» планирует ежегодно поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.

Еще по теме
Греф рассказал, какой ценой России обойдется новая энергетика
Подсчитано потребление нефти каждым жителем России
Доля солнца и ветра в энергетике России достигнет 10%
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирское метро сократит время работы из-за стройки «Спортивной»
Приковавший подругу к батарее подросток заслушал приговор
Новосибирские компании готовы к работникам в спортивных костюмах
Передача «Диалоги о животных» о новосибирском зоопарке вышла в эфир
Самое популярное
Путин указал на упущенные демографические возможности России
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»
Самбурская показала бэкстэйдж с эротической фотосессии
Обсуждение (4)
Картина дня
Строительство «Северного потока» завершится в ближайшие дни
Хасбулатов указал на реального виновника распада СССР
Водители захотели пересесть на электромобили
Кремль назвал запретную тему в переговорах Путина и Зеленского
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

То есть "семёрка" нагадила в Афганистане ни у кого не спрашивая, а в разгребании предлагает принять участие...

paramedic

У военных с юмором плохо. Надо было его потроллить и пригласить на Парад Победы с серьёзным лицом.Во...

ponhik78

Ну пусть начинают. Хоккайдо нам тоже пригодится)))

an3toic

Предательство главы государства Михаила Горбачева стала главной причиной развала СССР, уверен убывший...
Sibnet.Ru