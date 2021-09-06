Строительство «Северного потока» завершится в ближайшие дни

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится уже в ближайшие дни, заявил глава участвующей в проекте австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — сказал Зеле в интервью ТАСС.

Он также выразил уверенность, что первые поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся уже в этом году. «Я слышал от [главы "Газпрома"] Алексея Миллера, что в этом году газ пойдет по этому трубопроводу», — добавил Зеле.

Он уточнил, что сроки начала поставок будут зависеть от времени завершения сертификации «Северного потока — 2».

По словам Зеле, залогом того, что проект будет реализован уже в ближайшее время, стало достижение сделки между Германией и США.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, соединяя Россию и Германию. По нему «Газпром» планирует ежегодно поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.