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Новые штрафы для автомобилистов введут в 2022 году

Источник:
Avtonews
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Фото: © Sibnet.ru

Новые автомобильные штрафы появятся в России в 2022 году, соответствующие поправки Минюст совместно с другими ведомствами планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, предполагается расширить перечень неисправностей, при которых будет нельзя использовать автомобиль. Штрафовать начнут за использование стертых покрышек, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.

Штрафы будут получать те, у кого в машинах горит индикатор неисправности двигателя Check Engine и установлены на лобовом стекле навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки. За это последует наказание в размере 500 рублей.

С 1 марта 2022 года планируется ввести штраф в две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Сейчас он составляет 500-800 рублей. Фиксировать нарушения планируется при помощи камер. Таким же способом планируется наказывать за езду без ОСАГО, сейчас соответствующий штраф может выписать только инспектор.

Также предлагается ввести отдельный штраф за езду в нетрезвом виде с детьми. Сейчас наличие ребенка в салоне автомобиля не отягощает наказание, водителя штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. Однако после изменений за аналогичное нарушение будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на три года.

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