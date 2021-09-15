Ракета «Союз» отправила британские спутники на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур и успешно вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Трансляция пуска велась на сайте Роскосмоса.

Для того чтобы вывести аппараты на целевую круговую орбиту высотой 450 километров, разгонный блок дважды включил маршевый двигатель. Отделение спутников произошло в разных точках орбиты в девять этапов.

Между оператором пусков компанией Arianespace и OneWeb подписан контракт на 19 запусков российских «Союзов», из них десять уже выполнены. После текущего пуска группировку спутников доведут до 322 аппаратов.

OneWeb собирается к лету следующего года развернуть на орбите группировку из 648 спутников первого поколения, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.