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Заморозки пообещали омичам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заморозки придут в Омск, в ближайшую ночь возможно похолодание до минус 2 градусов, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

В ночь на пятницу, по данным синоптиков, местами прогнозируется опасное явление – заморозки в приземном слое до 0…-2 градусов.

«Резкое понижение температуры может спровоцировать увеличение числа техногенных пожаров в частном жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, а также повреждения и обрывы линий связи и электропередач», – предупредили омичей.

Также горожанам сообщили, что может нарушиться работа общественного транспорта. Владельцам дач посоветовали позаботиться о сохранности насаждений.

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Жизнь #Гео
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