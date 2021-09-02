Заморозки пообещали омичам

Заморозки придут в Омск, в ближайшую ночь возможно похолодание до минус 2 градусов, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

В ночь на пятницу, по данным синоптиков, местами прогнозируется опасное явление – заморозки в приземном слое до 0…-2 градусов.

«Резкое понижение температуры может спровоцировать увеличение числа техногенных пожаров в частном жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, а также повреждения и обрывы линий связи и электропередач», – предупредили омичей.

Также горожанам сообщили, что может нарушиться работа общественного транспорта. Владельцам дач посоветовали позаботиться о сохранности насаждений.