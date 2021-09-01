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Россия не отпустила фигуристку Талалайкину в сборную Италии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/mariatalalaikina

Российская фигуристка Мария Талалайкина собралась выступать за сборную Италии, но Федерация фигурного катания на коньках России не давала на это согласия.

Фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила о переходе подруги в Италию в Instagram. «Я буду безумно скучать. Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать», — ответила Нугуманова в Stories на вопрос подписчиков о том, как она относится к переходу Талалайкиной.

Федерация фигурного катания на коньках России не давала согласия на то, чтобы Талалайкина выступала за сборную Италии, сообщил ТАСС гендиректор федерации Александр Коган.

По правилам ФФККР спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную России, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации.

Талалайкина — 19-летняя российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Мастер спорта России, бронзовый призер Кубка России – 2020. В последнее время выступала и тренировалась под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына.

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