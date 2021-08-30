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Сериал «Урок демократии» для подростков выйдет во «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Урок демократии»

Подростковый сериал о выборах президента школы «Урок демократии» выйдет в социальной сети «ВКонтакте» с 1 сентября, сообщил продюсер и один из режиссеров картины Вячеслав Попов.

«Главная идея, которую мы хотим донести, — если ты видишь, что реально можешь повлиять на ситуацию, и чувствуешь в себе потенциал, ты непременно должен использовать этот шанс заявить о себе», — цитирует ТАСС Попова.

По словам создателей, подростковая драма с элементами детектива будет состоять из восьми серий. Она расскажет о старшекласснице Вере, которая баллотируется в президенты школы, чтобы лично обратиться к мэру города и помочь маме.

На выбранном пути девочка сталкивается с нечестной конкуренцией, закулисными интригами, любовным треугольником и предательством близкого человека.

Премьера всех эпизодов фильма состоится 1 сентября в сообществе сериала «Урок демократии» в социальной сети «ВКонтакте».

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