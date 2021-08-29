Путин поздравил алтайского паралимпийца Жданова с победой

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил алтайского пловца Романа Жданова с очередной золотой медалью на Паралимпийских играх в Токио и очередным мировым рекордом.

«Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества. Такой успех стал возможен благодаря Вашему исключительному трудолюбию, целеустремлённости и поистине несгибаемому характеру», – сказано в телеграмме.

Это уже третья награда Жданова на Паралимпиаде, золотую медаль он завоевал на дистанции в 150 метров брасом, попутно побив свой же мировой рекорд, установленный им в мае. До этого он завоевал золото и установил мировой рекорд на дистанции в 50 метров брассом, а также завоевал бронзу в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

«В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд. Этот успех искренне разделяют с Вами тренеры-наставники, родные и Ваши болельщики», – говорилось в предыдущей телеграмме Жданову от главы государства.

Роману Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске (Республика Алтай), начал заниматься спортом в 2013 году, студент Горно-Алтайского госуниверситета. Тренируется в городе Бийск соседнего Алтайского края. Жданов – заслуженный мастер спорта России и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира.