Microsoft выпустила новую сборку Windows 11

Компания Microsoft выпустила очередной предварительный выпуск операционной системы Windows 11, он доступен для участников программы предварительной оценки.

Сборка Windows 11 под номером 22000.168 получила новый виджет Microsoft 365. Использовать его смогут только пользователи, которые прошли авторизацию в своей учетной записи Azure Active Directory на устройствах с одиннадцатой версией Windows.

Использование виджета позволит корпоративным клиентам всегда иметь возможность быстрого доступа к документам, новостям, записям совещаний и многому другому. Приложение «Чат» в Microsoft Teams получило поддержку десятков языков, включая русский.

Также стал доступен Microsoft Store с частично обновленным интерфейсом. Разработчики пересмотрели внешний облик раздела «Библиотека», а также упростили навигацию и повысили производительность.

Исправлена ошибка, из-за которой использование поисковика могло приводить к сбоям в работе приложения «Параметры». Исправлен баг, из-за которого в приложении «Чат» Microsoft Teams во время звонков могло замирать изображение или появлялся черный экран.

Кроме этого, скорректирована работа виджета Family Safety, теперь пользователям больше не показываются уведомления о необходимости подключения устройства для просмотра экранных данных, если они доступны для просмотра.