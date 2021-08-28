НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft выпустила новую сборку Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft выпустила очередной предварительный выпуск операционной системы Windows 11, он доступен для участников программы предварительной оценки.

Сборка Windows 11 под номером 22000.168 получила новый виджет Microsoft 365. Использовать его смогут только пользователи, которые прошли авторизацию в своей учетной записи Azure Active Directory на устройствах с одиннадцатой версией Windows.

Использование виджета позволит корпоративным клиентам всегда иметь возможность быстрого доступа к документам, новостям, записям совещаний и многому другому. Приложение «Чат» в Microsoft Teams получило поддержку десятков языков, включая русский.

Также стал доступен Microsoft Store с частично обновленным интерфейсом. Разработчики пересмотрели внешний облик раздела «Библиотека», а также упростили навигацию и повысили производительность.

Исправлена ошибка, из-за которой использование поисковика могло приводить к сбоям в работе приложения «Параметры». Исправлен баг, из-за которого в приложении «Чат» Microsoft Teams во время звонков могло замирать изображение или появлялся черный экран.

Кроме этого, скорректирована работа виджета Family Safety, теперь пользователям больше не показываются уведомления о необходимости подключения устройства для просмотра экранных данных, если они доступны для просмотра.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Россия представила собственную Windows
Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтайский пловец установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Тело пропавшего подростка нашли в Новосибирске
Жителей эвакуировали из затопленного села в Бурятии
Молодежь на «Жигулях» влетела в плиту, трое погибли. ВИДЕО
Самое популярное
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
Россия представила собственную Windows
Россия неожиданно получила крупную помощь МВФ
Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

PRoSpekt

Прям как в фильме "День выборов")Чего им можно пообещать?А чего у них нет?Ничего у них нет!Тогда так,...

Алекс555

Говорит нигде нет. Много чего нигде нет. И Налогов таких нигде нет для олигархов. и много ,много чего...

Drronum

Ох уж эти популисты перед выборами!)))))))
Sibnet.Ru