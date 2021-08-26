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Посол России предостерег Лондон от провокаций в Черном море

Источник:
ТАСС
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Фото: Prabhu Jay - User: (WT-shared) Prabhupj из wts викигид

Посол России в Лондоне Андрей Келин предостерег Великобританию от захода ее кораблей в территориальные воды России без предупреждения.

«Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией. Это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании, это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», — приводит ТАСС заявление дипломата.

По его словам, речь не идет о том, что российские военные могут открыть огонь, «но в следующий раз они [власти королевства] окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное».

Минобороны России 23 июня сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные открыли предупредительную стрельбу, после чего он покинул границы. В Москве действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Президент России Владимир Путин 30 июня во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами».

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