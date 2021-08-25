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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа обозначил будущую долю электромобилей Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

АвтоВАЗ через шесть лет выведет на рынок электромобили Lada, а к 2030 году доведет их долю до 10% в структуре своего производства, сообщил президент компании Николя Мор.

«Мы ищем развитие для наших электромобилей, особенно в больших городах. У нас есть план вывести в 2027-2028 году на рынок электромобили Lada, с целью к 2030 году достичь 10% продаж электрокаров», — цитирует «Газета.Ru» Мора.

АвтоВАЗ в настоящее время электромобили не производит. В 2011 году автозавод представил электромобиль ElLada на основе универсала Lada Kalina, который был выпущен пилотной партией в 100 экземпляров и только к 2014 году распродан юридическим лицам. Стоимость машины в ценах 2011 года составляла 960 тысяч рублей. Также отечественный гигант в 2016 году показал прототип Lada Vesta EV, который в серию так и не пошел.

На вопрос, будет ли предлагаться в качестве электромобиля в этом году Lada Ellada, Мор ответил, что «это будет новый электромобиль».

Согласно концепции развития электротранспорта в России, к 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них.

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Авто #Автопром #Транспорт и дороги
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