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Разведка США доложила о происхождении коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Американская разведка представила президенту США Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, однако служба не смогла однозначно решить — был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем.

В докладе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей.

Один из представителей властей отметил, что американское разведывательное сообщество «не самым лучшим образом оснащено для решения этого вопроса», поскольку установление происхождения коронавируса в первую очередь находится в компетенции ученых, а не разведчиков.

В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования.

Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

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Политика #Мир #Новости COVID19
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