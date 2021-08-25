Точно разбудят: необычные будильники для смартфона

Встроенный в смартфон будильник может надоесть из-за скудного набора рингтонов или перестать справляться с главной задачей — поднимать с постели. Разработчики мобильных приложений позаботились о том, чтобы любой засоня нашел свой будильник — громкий и навязчивый или ласковый и заботливый, как мама в детстве.

Если не разбудить пушкой

Puzzle Alarm Clock (скачать бесплатно для Android >>) создан для тех, кто может поставить хоть пять будильников, все отключить и в итоге проспать.

В этом приложении простой и понятный интерфейс. Работа с ним начинается сразу с добавления будильника. Кроме обычной мелодии к нему можно добавить задания, без выполнения которых не удастся выключить устройство.

Это могут быть различные головоломки, например, решение уравнений, запоминание карточек, последовательность фигур, сканирование штрих-кодов. Пока человек не выполнил задание, будильник не отключиться.

А решение головоломку потребует, как минимум, открыть глаза и начать думать. Тянуть в сон после этого станет гораздо меньше.

Обмануть будильник не выйдет, в нем есть функция «Толчок к пробуждению» — через пять минут после выключения будильника нужно будет подтвердить, что человек на ногах, иначе он зазвонит снова.

«Каждое утро я просто готов разбить свой телефон, и проклинаю разработчиков, но за чашкой кофе понимаю, что благодаря такому будильнику я не опаздываю на работу», — написал в отзывах к приложению один из пользователей.

Для меломанов

Приложение «Говорящий будильник с радио и музыкой» (скачать бесплатно для Android >>) подойдет тем, кто хочет пробуждаться под разнообразную музыку или слышать подбадривающий голос.

Это простой будильник с удобным интерфейсом. Его главное преимущество — возможность установить не стандартные надоевшие мелодии, а другую музыку.

Например, можно выбрать онлайн-радио из большого списка. В этом случае утром всегда ждет сюрприз, какая мелодия заиграет. Также можно выбрать мелодию из плейлиста на телефоне или звук из радиопотока.

Можно включить голосовую озвучку времени, тогда каждую минуту будильник женским голосом будет напоминать о том, сколько сейчас времени.

Для беспробудных сонь есть функция постепенно возрастающей громкости мелодии и чрезвычайный режим — громкая тревога.

Также есть дополнительные бонусы: отображение погоды после отключения будильника, уведомление до срабатывания будильника, установка резервного сигнала.

Приложение бесплатное, но отображает рекламу.

Для невысыпающихся

Sleep as Android (скачать бесплатно для Android >>) — программа, которая не только поднимает с утра, но и поможет решить проблемы со сном.

Если человек будет спать качественнее, то и вставать с утра ему будет проще. Поэтому будильник анализирует сон, помогает выбрать время для комфортного пробуждения, оценивая циклы сна. Также он может помогать уснуть, воспроизводя звуки волн, потрескивания углей в костре, шум дождя.

Уникальная для такого софта функция — запись шумов, это может быть храп или разговоры во сне.

Так можно узнать — есть ли подобные проблемы. Кроме того, можно настроить можно функцию «Антихрап», включающую вибрацию или выбранный звук при превышении заданного уровня шума. Sleep as Android может синхронизироваться с умными часами от разных производителей.

Нежное пробуждение

«Мелодия Космоса 1.13 для Android» (скачать бесплатно для Android >>) — лаконичный будильник с минимумом функций. Выбираешь время и звук — космический, и ставишь будильник.

Его основное преимущество — нежное пробуждение. Сначала предсигнал в виде вибрации, потом спокойная мелодия (комическая) с плавным нарастанием звука. Подойдет всем, кому надоели громкие и замороченные будильники.

Кроме того, в будильнике нет рекламы, а автор приложения просит пользователей делиться своими пожеланиями, чтобы сделать продукт лучше.

Для ответственных

«Будильник для любителей поспать» (скачать бесплатно для Android >>) — сложное приложение, которое может или вызвать раздражение, или очень понравиться своей функциональностью.

Этот будильник можно настроить один раз и пользоваться долго. В качестве звонка можно установить конкретную мелодию или случайный звук, который приложение найдет в телефоне. И это может быть не только музыка, а, например, аудиосообщение из мессенджера.

В этой программе есть функция заданий. Например, нужно сфотографировать любой штрих-код, чтобы звонок отключился. Во время поиска штрих-кода в квартире, как и при внезапном голосовом сообщении, пробуждение гарантировано.

В приложении множество дополнительных функций вроде таймера, ночных часов, погоды и другого.

Будильник бесплатный, но придется смириться со встроенной рекламой.