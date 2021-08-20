Олимпийский чемпион Рылов рассказал о зарплате пловца

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов получает от сборной около 120 тысяч в месяц, рассказал сам спортсмен.

«Зарплата от сборной 110-120 тысяч. Плюс еще накидывается. В месяц около 300 (тысяч) получается», — рассказал Рылов в программе «Алена, блин» на YouTube.

Он добавил, что за медали полагаются отдельно призовые. Также ведущая спросила, что он думает о высоких зарплатах футболистов.

Спортсмен заявил, что раньше ему было обидно от того, что футболисты получают намного больше, чем пловцы, однако затем он понял, что футбол более популярен у российской аудитории.

«Это честно с точки зрения видов спорта. Но нечестно в том плане, что некоторые люди ничего не делают и получают больше. Так сложилась жизнь», — отметил он.

На Олимпийских играх в Токио Рылов завоевал две золотые медали и одну серебряную. На его счету бронза Олимпиады-2016, а также две победы на чемпионатах мира.