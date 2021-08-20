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Нападающий «Сибири» Ник Шор показал любимые песни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американский хоккеист Ник Шор, который выступит в новом сезоне чемпионата КХЛ за «Сибирь», показал свои любимые песни.

ХК «Сибирь» каждую пятницу публикует любимые песни своих хоккеистов. Ник Шор — уроженец США, поэтому в его плейлисте иностранные композиции.

Топ-5 любимых треков Ника Шора выглядит так:

  • The Band «Atlantic City»
  • The Lumineers «Stubborn Love»
  • Big Wild «6's to 9's»
  • Goo Goo Dolls «Sympathy»
  • Tracy Chapman «Fast Car»

Шор подписал однолетний контракт с «Сибирью» в июне этого года. В НХЛ он играл за «Лос Анджелес», «Оттаву», «Калгари», «Торонто» и «Виннипег». Всего в лиге он провел 299 матчей и набрал 59 (18+41) очков, в плей-офф у него пять встреч.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября с игры ЦСКА и «Авангарда». «Сибирь» свою первую игру проведет 3 сентября с челябинским «Трактором».

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all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

anodicreaure

меченого нужно судить и казнить за измену Родине
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