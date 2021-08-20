Нападающий «Сибири» Ник Шор показал любимые песни

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Американский хоккеист Ник Шор, который выступит в новом сезоне чемпионата КХЛ за «Сибирь», показал свои любимые песни.
ХК «Сибирь» каждую пятницу публикует любимые песни своих хоккеистов. Ник Шор — уроженец США, поэтому в его плейлисте иностранные композиции.
Топ-5 любимых треков Ника Шора выглядит так:
- The Band «Atlantic City»
- The Lumineers «Stubborn Love»
- Big Wild «6's to 9's»
- Goo Goo Dolls «Sympathy»
- Tracy Chapman «Fast Car»
Шор подписал однолетний контракт с «Сибирью» в июне этого года. В НХЛ он играл за «Лос Анджелес», «Оттаву», «Калгари», «Торонто» и «Виннипег». Всего в лиге он провел 299 матчей и набрал 59 (18+41) очков, в плей-офф у него пять встреч.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября с игры ЦСКА и «Авангарда». «Сибирь» свою первую игру проведет 3 сентября с челябинским «Трактором».
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