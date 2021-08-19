Судейство российских гимнасток на Олимпиаде признали объективным

Международная федерация художественной гимнастики не выявила признаков предвзятости в вынесении оценок на Олимпийских играх 2020 года в Токио, соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Рейтинг и результаты Олимпийских игр 2020 года в Токио по художественной гимнастике как в индивидуальном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными», — говорится в документе.

Также отмечается, что после олимпийских соревнований несколько судей из жюри по художественной гимнастике получали много угроз. Федерация подчеркнула, что такие попытки дестабилизировать судей совершенно неприемлемы.

На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В личном первенстве Дина Аверина стала второй, уступив высшую награду израильтянке Линой Ашрам.

В групповом многоборье сборная России также завоевала серебро, первое место заняла Болгария. Олимпийское судейство вызвало резкую критику российских экспертов и спортивных функционеров.