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WhatsApp представил новую функцию переноса чатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp запустил долгожданную функцию переноса истории чатов между устройствами на основе операционных систем Android и iOS.

На первом этапе она заработает для смартфонов Samsung Galaxy, а в будущем — на всех Android-устройствах. На смартфоны Android можно будет перенести полную историю чатов, включая текстовые сообщения, фото и видео.

Разработчики отметили, что функция потребовала длительного тестирования из-за «сквозного шифрования», которое предъявляло дополнительные требования к надежности и безопасности подобной процедуры.

Для переноса необходим специальный кабель Lightning—USB-C, поэтому беспроводным способом передать историю чатов с одного устройства на другой не получится.

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Технологии #Софт
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suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Grossmeister38rus

Очередное сфабрикованное дело. навальный полит заключенный
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