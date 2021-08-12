WhatsApp представил новую функцию переноса чатов

Мессенджер WhatsApp запустил долгожданную функцию переноса истории чатов между устройствами на основе операционных систем Android и iOS.

На первом этапе она заработает для смартфонов Samsung Galaxy, а в будущем — на всех Android-устройствах. На смартфоны Android можно будет перенести полную историю чатов, включая текстовые сообщения, фото и видео.

Разработчики отметили, что функция потребовала длительного тестирования из-за «сквозного шифрования», которое предъявляло дополнительные требования к надежности и безопасности подобной процедуры.

Для переноса необходим специальный кабель Lightning—USB-C, поэтому беспроводным способом передать историю чатов с одного устройства на другой не получится.