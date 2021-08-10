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The Times восхитилось пережившим теракт в Беслане борцом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Британское издание The Times посвятило статью российскому борцу вольного стиля Артуру Найфонову, пережившему теракт в Беслане в 2004 году и ставшему призером Олимпийских игр в Токио.

На Олимпиаде 24-летний Найфонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов.

Найфонову было семь лет во время захвата заложников в школе №1 в Беслане, он пошел в первый класс. В здании он находился вместе с матерью и старшей сестрой, рассказывается в материале.

Во время теракта погибла мать спортсмена, которая пыталась защитить детей и была смертельно ранена. Сам будущий борец с сестрой смог выбраться из школы, получив осколочные ранения.

Найфонов — трехкратный чемпион Европы и бронзовый призер первенства мира.

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