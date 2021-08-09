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Самый масштабный ЧМ по парашютному спорту начался в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация парашютного спорта России

Чемпионат мира по парашютному спорту — 2020, или Мондиаль стартовал в Кузбассе, впервые в нем будут участвовать 550 спортсменов из 32 стран мира, сообщила пресс-служба правительства региона.

Соревнования будут проходить на аэродромах «Кемерово-Северный» и «Танай». Он продлится до 22 августа.

Мондиаль охватит семь направлений парашютного спорта. В рамках «кемеровской» части мероприятия соревнования пройдут в классических дисциплинах парашютного спорта, где учитывается точность приземления в заданную зону.

На аэродроме «Танай» спортсмены будут соревноваться в шести направлениях. Исходя из необходимости соблюдения антиковидного протокола, соревнования разделили на две недели. Первая неделя охватит групповую акробатику, купольное пилотирование и скоростное падение. Вторая — артистические дисциплины, купольную акробатику и вингсьют-дисциплины.

Все направления уникальны и не похожи друг на друга. Например, в скоростном падении задача спортсмена — пролететь в заданном высотном промежутке с максимальной скоростью. Результаты чемпионов достигают 550 километров в час. В артистических дисциплинах спортсмены показывают как техническое, так и художественное мастерство. Это как танцы или балет, только в небе.

Купольное пилотирование — самое зрелищное направление в парашютном спорте. Здесь спортсмены выполняют задачу, пролетая и задевая ногой водную гладь специального искусственного водоема — свуп-понда. Скорость спортсмена при этом достигает 170-180 километров в час.

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