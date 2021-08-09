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Украинскую спортсменку затравили за фото с Ласицкене

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/Mahuchikh

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась с олимпийской чемпионкой, россиянкой Марией Ласицкене — за такие снимки спортсменку раскритиковали в соцсетях, а Минобороны Украины вызовет ее на беседу.

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, взяв планку в 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. Украинские легкоатлетки поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.

После этого националисты начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки. «Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?», «Позор — военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! <...> Это не представительница Украины, это стыд Украины», «Ждем видео с извинениями», — написали они.

Минобороны Украины проведет беседу с Магучих, так как она — младший лейтенант ВСУ, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.

«Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — написала она в Facebook.

По ее словам, неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага». Маляр также попросила прекратить травлю Магучих.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Вокруг спорта
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