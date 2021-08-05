Классическая и диетическая: как приготовить окрошку

Окрошка может быть не только вкусной, но и полезной, и даже диетической. В чем секрет главного летнего блюда, что в ней должно быть обязательно, а что можно убрать, и какие заправки использовать?

Окрошка чрезвычайно полезна в жаркие летние дни. Она быстро насыщает, не создавая тяжесть в желудке, а главное — является дополнительным источником жидкости.

«А в жару потребность в ней (в жидкости) возрастает. Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые как раз и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки», — отмечает диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева.

В среднем порция окрошки (300–400 граммов) — это 380–420 килокалорий. При этом львиная доля калорий приходится на колбасу или ветчину.

Диетическая окрошка

Диетологи рекомендуют заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой и таким образом снизить калорийность до 113 килокалорий на 100 граммов. А еще заменить квас.

«Лучше всего делать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде. Можно заправлять окрошку таном, но тан не всем подойдет из-за большого количества соли. Если любите традиционную окрошку на квасе, желательно готовить квас самим или покупать домашний квас без добавленного сахара», — говорит Фадеева.

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А еще нежелательно есть окрошку на квасе с мясом перед сном. Мясо содержит тирозин, который не дает мозгу заснуть. А избыток кваса на ночь может вызывать газообразование и вздутие живота...

«Если вам очень захотелось съесть вечером окрошки, то пусть она будет на кефире и без мяса», — советует диетолог.

Может ли окрошка навредить?

Есть люди, которым лучше отказаться от этого летнего супа. И кефир, и квас противопоказаны при язве, при высокой секреции желудка и главное — при обострении хронических заболеваний ЖКТ.

Также напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни. Сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

В остальных случаях порция окрошки не повредит никому. А рецептов этого блюда существует множество.

Рецепты окрошки

Окрошка не может обойтись без картошки, редиса, огурцов, яйца и зелени. Чаще всего в блюдо добавляют докторскую колбасу, некоторые — ветчину, в диетическую — белое куриное мясо. В качестве заправки кто-то использует квас, кто-то предпочитает квас. Но и это далеко не все варианты...

Классическая окрошка на квасе

Для приготовления классической окрошки на квасе понадобятся:

1,5 литра хлебного кваса

400 граммов говядины или докторской колбасы

Три-четыре огурца

Четыре картофеля

Четыре яйца

Два стакана сметаны

Петрушка, укроп, зеленый лук

Соль и сахар по вкусу

Картофель, яйца и мясо отварить, остудить и нарезать кубиками. Огурцы также покрошить мелкими кубиками. Укроп и петрушку мелко порубить. Зеленый лук нарезать и растереть с небольшим количеством соли.

Все нарезанные ингредиенты кроме петрушки и укропа соединить, заправить сметаной и залить квасом. Добавить укроп, петрушку, по вкусу сахар и горчицу. Посолить и перемешать.

Окрошка для любителей кефира

Для окрошки на кефире понадобится:

150 граммов отварного куриного филе

Два огурца

Шесть-восемь перепелиных яиц

Петрушка, укроп, зеленый лук

Соль по вкусу

Кефир жирностью 1%.

Курицу и огурцы нарезать кубиками, положить в миску. Отварные перепелиные яйца отварить вкрутую, обдать холодной водой, очистить и порубить ножом. Добавить в общую миску. Мелконарезанную зелень добавить к остальным ингредиентам, посолить, разложить по тарелкам и добавить кефир.

Окрошка на тане без мяса

Для нее понадобится:

Картофелина, сваренная в мундире

Шесть редисок

Два огурца

Базилик, кинза, тархун, укроп и другая зелень

Тан для подачи

Картофель очистить, нарезать кубиками, положить в миску. Редис натереть на терке, добавить к картофелю. Огурец нарезать кубиками, зелень мелко порубить. Добавить в миску, посолить и перемешать. Разложить по тарелкам, влить тан и сразу же подавать.

Чем заправить окрошку

Разнообразить привычное блюдо можно различными заправками, например нежирным куриным бульоном. Примерно полкило курицы на два литра воды.

Хорошо подойдет минеральная вода с лимонным соком. На литр минеральной воды с газом добавляют сок половинки лимона.

А мясная окрошка хороша с пивом, главное условие — солодовый напиток должен быть безалкогольным.