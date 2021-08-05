Классическая и диетическая: как приготовить окрошку

Окрошка может быть не только вкусной, но и полезной, и даже диетической. В чем секрет главного летнего блюда, что в ней должно быть обязательно, а что можно убрать, и какие заправки использовать?
Окрошка чрезвычайно полезна в жаркие летние дни. Она быстро насыщает, не создавая тяжесть в желудке, а главное — является дополнительным источником жидкости.
«А в жару потребность в ней (в жидкости) возрастает. Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые как раз и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки», — отмечает диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева.
В среднем порция окрошки (300–400 граммов) — это 380–420 килокалорий. При этом львиная доля калорий приходится на колбасу или ветчину.
Диетическая окрошка
Диетологи рекомендуют заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой и таким образом снизить калорийность до 113 килокалорий на 100 граммов. А еще заменить квас.
«Лучше всего делать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде. Можно заправлять окрошку таном, но тан не всем подойдет из-за большого количества соли. Если любите традиционную окрошку на квасе, желательно готовить квас самим или покупать домашний квас без добавленного сахара», — говорит Фадеева.
А еще нежелательно есть окрошку на квасе с мясом перед сном. Мясо содержит тирозин, который не дает мозгу заснуть. А избыток кваса на ночь может вызывать газообразование и вздутие живота...
«Если вам очень захотелось съесть вечером окрошки, то пусть она будет на кефире и без мяса», — советует диетолог.
Может ли окрошка навредить?
Есть люди, которым лучше отказаться от этого летнего супа. И кефир, и квас противопоказаны при язве, при высокой секреции желудка и главное — при обострении хронических заболеваний ЖКТ.
Также напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни. Сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.
В остальных случаях порция окрошки не повредит никому. А рецептов этого блюда существует множество.
Рецепты окрошки
Окрошка не может обойтись без картошки, редиса, огурцов, яйца и зелени. Чаще всего в блюдо добавляют докторскую колбасу, некоторые — ветчину, в диетическую — белое куриное мясо. В качестве заправки кто-то использует квас, кто-то предпочитает квас. Но и это далеко не все варианты...
Классическая окрошка на квасе
Для приготовления классической окрошки на квасе понадобятся:
- 1,5 литра хлебного кваса
- 400 граммов говядины или докторской колбасы
- Три-четыре огурца
- Четыре картофеля
- Четыре яйца
- Два стакана сметаны
- Петрушка, укроп, зеленый лук
- Соль и сахар по вкусу
Картофель, яйца и мясо отварить, остудить и нарезать кубиками. Огурцы также покрошить мелкими кубиками. Укроп и петрушку мелко порубить. Зеленый лук нарезать и растереть с небольшим количеством соли.
Все нарезанные ингредиенты кроме петрушки и укропа соединить, заправить сметаной и залить квасом. Добавить укроп, петрушку, по вкусу сахар и горчицу. Посолить и перемешать.
Окрошка для любителей кефира
Для окрошки на кефире понадобится:
- 150 граммов отварного куриного филе
- Два огурца
- Шесть-восемь перепелиных яиц
- Петрушка, укроп, зеленый лук
- Соль по вкусу
- Кефир жирностью 1%.
Курицу и огурцы нарезать кубиками, положить в миску. Отварные перепелиные яйца отварить вкрутую, обдать холодной водой, очистить и порубить ножом. Добавить в общую миску. Мелконарезанную зелень добавить к остальным ингредиентам, посолить, разложить по тарелкам и добавить кефир.
Окрошка на тане без мяса
Для нее понадобится:
- Картофелина, сваренная в мундире
- Шесть редисок
- Два огурца
- Базилик, кинза, тархун, укроп и другая зелень
- Тан для подачи
Картофель очистить, нарезать кубиками, положить в миску. Редис натереть на терке, добавить к картофелю. Огурец нарезать кубиками, зелень мелко порубить. Добавить в миску, посолить и перемешать. Разложить по тарелкам, влить тан и сразу же подавать.
Чем заправить окрошку
Разнообразить привычное блюдо можно различными заправками, например нежирным куриным бульоном. Примерно полкило курицы на два литра воды.
Хорошо подойдет минеральная вода с лимонным соком. На литр минеральной воды с газом добавляют сок половинки лимона.
А мясная окрошка хороша с пивом, главное условие — солодовый напиток должен быть безалкогольным.
ifhbrjdПроизводство говядины в России - 1,65 млн тонн в год в убойном весе, то есть 0,8 млн. т мяса. На 140...
UynachalnicaА пошто только одним мясом ограничиваться? Давайте сразу на всю потребительскую корзину введем, и штрафы...
Nik3316логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))
slavayninсовсем кловун выпал из реальности.