Как выбрать хорошее мясо для шашлыка

Вкусный шашлык получится из качественного мяса и грамотно подобранного маринада. В преддверии майских праздников санитарные врачи дали рекомендации по выбору свежего мяса и объяснили, чем вооружиться перед походом в магазин.

Палец — лучший инструмент

Самый достоверный способ определить свежесть мяса — надавить на него подушечкой пальца, уверяют санврачи. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее.

Кусок свинины, говядины или баранины, пролежавшие больше суток при комнатной температуре или в холодильнике, теряют плотную структуру из-за разрыхления волокон. И при нажатии несвежее мясо не принимает первоначальную форму.

Не нужно бояться ощупать кусок мяса. Ладони и пальцы должны ощутить влажную и гладкую поверхность. А вот подпорченный кусок будет или слишком сухим, или чрезмерно влажным. Если мясо липкое — брать его нельзя ни в коем случае.

Шашлык в России — одно из самых любимых блюд. На мясо для пикника россияне каждое лето тратят от 1,5 до 2,5 миллиарда рублей.

Если и после остаются сомнения в свежести мяса, то можно попросить у продавца нож, надрезать поверхность куска и надавить. Мясо должно «откликнуться» прозрачным алым соком, из несвежего продукта выйдет мутная жидкость.

Запах у качественного мяса — приятный, иногда с легким ароматом молока. Он не должен быть резким и вызывать желания поморщиться. А если оно появилось, можно сделать вывод — продукт подпорчен.

Выбрать мясо «на глаз»

Цвет у мяса может разным — от светло-красного до темно-бордового. Кусок свинины светлее, чем говядина или баранина. К тому же многое зависит от возраста животного: чем моложе животное, тем светлее мясо.

Но на свежем мясе не должно быть обширных темных пятен. А появляются они, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. На поверхности могут быть темные прожилки, чаще всего они образуются в результате выделения йода из волокон — это не опасно для здоровья.

Шашлык — очень калорийная пища, есть его нужно в меру, чтобы не страдать от тяжести в желудке. А закусывать шашлык лучше овощами и зеленью, посоветовали санврачи.

Если покупателю предлагают взять мясо с зеленоватым оттенком, ссылаясь на то, что оно окислилось под воздействием кислорода, лучше отказаться. Продукт не окислен, он, скорее всего, испорчен.

А вот судить о свежести мяса по цвету жира — невозможно. Он может быть как совсем светлым, так и темным. Единственно верное правило при выборе — жир не должен быть ярко желтым или бурым. Это значит, что животное было больное.

А где купить мясо для шашлыка?

Покупать лучше в магазине или на рынке. Опасно покупать продукт для шашлыка на уличных лотках, с машин, вдоль дорог. Риск приобрести мясо больного или даже павшего животного выше.

«В этом случае, можно не только заразиться инфекционными болезнями, общими для человека и животного, такими как сальмонеллез, бруцеллез, но и паразитарными заболеваниями», — предупредили санврачи.