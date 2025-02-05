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Откуда в сыре дырочки

Источник:
Sibnet.ru
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Сорта сыра отличаются вкусом, цветом, запахом, а также размером и формой дырочек (глазков). Большие или маленькие глазки — не признак качества продукта, они получаются естественным образом в процессе производства или созревания сыра.
Дырочки в сыре
Фото: © Freepik

Дырочки в сыре появляются благодаря микрофлоре (бактериям), которые в процессе брожения вырабатывают углекислый газ. 

«Из-за очень высокой плотности белка эти газы не могут "покинуть" головку сыра и остаются в ней, образуя пустоты разного размера», — объяснил завкафедрой «Химия и биотехнология» Пермского Политеха доктор технических наук Николай Ходяшев.

На форму и размер глазков влияет процентное содержание газа при их образовании, а еще технологии изготовления продукта: ферменты и термическая обработка.

«Если углекислый газ высвобождается быстро, в продукте образуются маленькие дырочки, как, например, в сыре гауда. Если процесс протекает медленно, глазки получаются большими и их немного, как в сыре маасдам», — привел пример Ходяшев.

Глазки обязательно должны быть в голландском, швейцарском сырах, маасдаме. А чеддер и пармезан практически «слепые».

Есть и вторая причина появления дырочек. Ажурный рисунок на сырах с мелкими глазками неправильной угловатой формы получается в процессе производства сыра насыпным способом, рассказала в блоге компания-производитель сыров «Киприно».

После выработки сырного зерна от него отделяют сыворотку и засыпают в формы. Между сырными зернами остаются пустоты, которые сохраняются в дальнейшем процессе прессования сыра и соответственно, в готовом продукте. Чаще всего в России по данной технологии производят полутвердые сыры, такие как российский или витязь.

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Еда #Интересно #Кухня
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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

Один максимка вертолётчик в Испании тоже думал что СВР его не достанут