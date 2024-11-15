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Врач объяснила, кому вреден соевый соус

Источник:
Sibnet.ru
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Два компонента соевого соуса — фитогормоны и соль — могут навредить организму. Этот продукт при употреблении в больших количествах негативно влияет на мужское здоровье, работу суставов и поджелудочную железу, аакже повышает давление, сообщила врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюрашкина.

«В соевый соус входят фитогормоны, то есть гормоноподобные вещества растительного происхождения. Они по своим свойствам ближе к эстрогенам, то есть к женским половым гормонам. При употреблении соевых продуктов в большом количестве выработка мужских половых гормонов может снижаться, а это приводит к неприятным последствиям для организма», — сказала Сюрашкина в материале для Роскачества.

По словам врача, главное вредное свойство соевого соуса — высокая концентрация натрия, который негативно сказывается на работе суставов.

Из-за повышенного содержания соли в этом продукте его чрезмерное употребление может привести к накоплению лишней жидкости в организме и отекам, подъему артериального давления.

В оригинальном соевом соусе — четыре компонента: соевые бобы, пшеница, вода и соль. Его производят путем ферментации соевых бобов и поджаренных зерен пшеницы.

При панкреатите соевый соус может негативно влиять на поджелудочную железу. Его солоноватый и кисловатый вкус может стимулировать выработку желудочного сока и усиливать секреторную функцию поджелудочной железы.

По этой же причине — сильной выработке желудочного сока — от соуса следует отказаться людям, у которых диагностирован гастрит с повышенной кислотностью.

Некоторые исследования показывают, что фитоэстрогены способны нанести вред развитию плода во время беременности. А во время кормления злоупотребление соевым соусом способно вызвать аллергическую реакцию у грудничка.

Слишком раннее введение соевого соуса в детский рацион может вызвать проблемы с пищеварением. Рекомендуется вводить соус в рацион только после достижения ребенком возраста 3–4 лет.

Тема: Человек и еда
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