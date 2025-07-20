Перечислены вызывающие повышенную потливость продукты

Людям для снижения потливости в жаркую погоду следует отказаться от острой пищи и кофеина, посоветовала британский фармацевт Аббас Канани.

Для снижения потливости из рациона нужно убрать продукты, богатые жирами. Фастфуд, мясо, сливочное масло, кондитерские изделия повышают уровень холестерина, что нарушает нормальную системы кровообращения и вызывает усиленное потоотделение, приводит The Sun совет Канани.

По ее словам, следует избавиться также специй и кофеин, стимулирующих нервную систему. Они усиливает выработку тепла телом, что заставляет его потеть.

В жару не стоит забывать о воде. Обезвоживание усиливает потоотделение, так как организму приходится тратить больше усилий для охлаждения кожи, обратила внимание фармацевт.